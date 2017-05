Economia Índice de Atividade Econômica cresce

1,12% no primeiro trimestre de 2017 O indicador é uma antecipação do resultado do Produto Interno Bruto (PIB)

O Banco Central registou alta de 1,12% no Índice de Atividade Econômica, o IBC-Br, de janeiro a março, na comparação com o trimestre anterior (outubro a dezembro de 2016). Apesar da alta, em março houve recuo de 0,44% na comparação com o mês anterior.

O indicador é uma antecipação do resultado do Produto Interno Bruto (PIB). Os números oficiais do PIB do primeiro trimestre deste ano, porém, serão divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) somente no dia 1º de junho.

Se o IBGE confirmar o resultado positivo no primeiro trimestre, o Brasil terá interrompido uma série de oito trimestres consecutivos de recuo do nível de atividade.

O Produto Interno Bruto é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. Em 2015, o PIB teve uma retração de 3,8% e, no ano passado, a economia registrou um encolhimento de 3,6%. Para 2017, a previsão dos bancos é de uma alta de cerca de 0,5% no PIB.

Como a retração nos anos de 2015 e 2016 superou a dos anos 30, essa é a pior crise já registrada na economia brasileira. O IBGE e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) dispõem de dados sobre o PIB desde 1901.