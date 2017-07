Fogo atingiu 800 hectares Incêndio obriga saída de cerca de

10 mil pessoas do Sudeste da França

Cerca de 10 mil pessoas foram evacuadas no departamento de Var, no Sul da França, por conta de um incêndio que já atingiu 800 hectares, segundo informações da delegação do governo local. A informação é da Agência EFE.

O fogo, que deixou um bombeiro ferido, teve início por volta da meia-noite (hora local) desta quarta-feira (26), na localidade de La Londe-les-Maures e estendeu para Cap Bénat.

Aproximadamente 600 bombeiros tentam conter as chamas, incluindo tropas de municípios vizinhos.

O Sudeste da França e a Ilha da Córsega foram as áreas mais afetadas pelos incêndios ocorridos desde a última segunda-feira (24), que arrasaram mais de 4 mil hectares.