SECA ARGENTINA Incêndio florestal em província

Argentina registra sexto dia Área atingida chega a 15 km e Defesa Civil atua para conter o incêndio

O clima seco que predomina na província de Córdoba, na Argentina foi responsável por um incêndio florestal que há seis dias toma conta da zona de Traslasierra de Córdoba. Segundo informações da Defesa Civil, o fogo já consumiu uma área de aproximadamente 15 quilômetros.

De acordo com o diretor do órgão, Diego Concha, as equipes atuam no sentido de conter o fogo que já queimou parte de montanhas e vegetação nativa da área. "Esta situação é agravada pela seca em toda a região, que não recebe volumes significativos de chuvas há certo tempo, explica.

As chuvas verificadas amenizaram a situação nas áreas de vale, porém, nas regiões mais alta, o ressacamento do solo, aliado a alta temperatura propicia focos de incêndio.