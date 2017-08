Incêndio em entulho marca reabertura do parque Hopi Hari

Felpuda

De janeiro a junho deste ano, das 31.753 consultas pré-agendadas no CEM de Três Lagoas, foram realizadas apenas 18.515. As outras 13.238 não ocorreram “simplesmente’’ porque os pacientes não apareceram. Vale dizer que, no local, concentra-se o maior número de oferta de especialidades médicas, via SUS. Como se vê... Ester Figueiredo