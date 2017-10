Imagem de Neymar é veiculada em suposta ameaça à Copa de 2018

Felpuda

Alguns parlamentares demonstraram disposição, a partir de agora, de dificultar as pretensões de certa categoria, que impediu que um deles prosseguisse com audiência pública para discussão de assunto polêmico. Os participantes foram impedidos, aos gritos, de realizar a reunião. Nos bastidores, ouve-se o famoso bordão: “Vai ter troco!”. Resta esperar para conferir no que é que vai dar. E sai de baixo! Ester Figueiredo