Piracicaba Idoso sofre sequestro-relâmpago e perde R$ 88,5 mil Suspeitos levaram vítima de 73 anos para casa de câmbio e o obrigaram a retirar valor

Saiba Mais Preso líder de grupo alvo da PF que já sequestrou aeronave com passageiros

Um idoso de 73 anos sofreu um sequestro-relâmpago na manhã desta sexta-feira (12) em Piracicaba (SP) e perdeu R$ 88,5 mil. Os dois suspeitos, segundo ele, o obrigaram a fazer uma transferência bancária e vários saques em agências espalhadas pela cidade.

O aposentado relatou à Polícia Civil que foi abordado no bairro Água Seca quando voltava para casa a pé. Ele foi parado por dois homens que estavam em um Corolla branco estacionado. Primeiro um deles pediu uma informação e depois o outro, armado, se aproximou e obrigou a vítima a entrar no carro.

Os suspeitos disseram para o idoso que iriam para agências da Caixa Econômica Federal para fazer saques. Ele entrou em três agências diferentes e sacou R$ 5 mil em cada. Na do Piracicamirim, foi obrigado a fazer uma transferência de R$ 71.510 para uma casa de câmbio. Depois, foi até uma do Banco do Brasil e sacou R$ 2 mil.

Ainda segundo o depoimento à polícia, a dupla levou o idoso para a casa de câmbio e ele foi obrigado trocar o valor transferido por 12 mil dólares e 9.000 euros. Os suspeitos deixaram a vítima na Avenida Carlos Botelho por volta de 19h30. Ninguém foi preso até o início da tarde deste sábado (13).