atacado por cachorros

Idoso de 83 anos morreu na madrugada deste sábado (7) em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, após ser atacado por cachorros. O caso aconteceu na Avenida Dezoito do Forte, no Bairro Mutua, próximo ao Centro da cidade.

A vítima foi identificada como Ari Mendes pelo Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, o idoso foi atacado por três pitbull e morreu no local, antes da chegada de socorro.



Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram que três cães da mesma raça, sendo dois filhotes e um adulto, fugiram de uma casa. O adulto tentou atacar uma criança na rua e, ao ver a cena, o idoso interveio, sendo atacado e morto.

Moradora do imóvel que fica em frente ao local onde o idoso foi atacado contou que se assustou com barulhos, e chegou a pensar que a loja, que fica embaixo de sua casa, estava sendo arrombada. Quando foi conferir, se deparou com o idoso ensanguentado, ainda sendo atacado pelo cão.



Abalada, a testemunha, que não quis se identificar, não quis dar detalhes da cena que presenciou. Quando foi abordada, ela lavava a calçada para retirar o rastro de sangue.



"Eles [os cachorros] fugiram da casa onde eles ficam na rua ao lado. O senhor foi atacado pelos três. A moça que mora aqui do lado desceu pra ver o que estava acontecendo e voltou porque ficou com medo de ser atacada também. Depois, eles saíram daqui e ainda atacaram um cachorro do vizinho. Muita gente achou que era briga entre cachorro de rua", contou Fábio Muniz, também vizinho do local onde ocorreu o ataque.