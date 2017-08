ATAQUE Identificada nona vítima dos atentados de Barcelona e Cambrils Trata-se de uma pessoa de nacionalidade americana

As autoridades locais da Catalunha identificaram hoje (19) outra vítima dos atentados nas cidades de Barcelona e Cambrils. Trata-se de uma pessoa de nacionalidade americana, com a qual chega a nove o número de mortos já reconhecidos entre os 14 que perderam a vida no ataque.

Das nove pessoas identificadas, oito morreram no atentado de Barcelona e uma em Cambrils, segundo informou o Departamento de Interior do governo regional catalão, que informou também que ainda há 13 feridos hospitalizados em estado crítico.

Os mortos no atropelamento em massa de Barcelona identificados até o momento são quatro espanhóis - um deles com dupla nacionalidade espanhola e argentina -, dois portugueses, um italiano e um americano, enquanto que outra pessoa de nacionalidade espanhola morreu no atentado de Cambrils.