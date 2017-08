APLICATIVO ID Jovem garante gratuidade e descontos a jovens de baixa renda O documento é destinado a jovens de famílias com renda mensal de até dois salários mínimos

O Estatuto da Juventude completou quatro anos neste sábado (5) e, ainda hoje, traz benefícios para os jovens brasileiros de 15 a 29 anos, em especial os que fazem parte da população de baixa renda.

Uma das novidades que o texto trouxe para a juventude é o direito à gratuidade e descontos em viagens interestaduais e eventos culturais ou esportivos. Uma forma de garantir esse direito é o documento digital ID Jovem.

O documento é destinado a jovens de famílias com renda mensal de até dois salários mínimos e inscritos no Cadastro Único do governo federal, com informações atualizadas há pelo menos 24 meses.

Para emitir o ID Jovem, é preciso ter em mãos o Número de Identificação Social (NIS). Ele pode ser encontrado no Cartão Cidadão, no extrato do FGTS e na Carteira de Trabalho. Quem optar por emitir pela internet deve acessar o site da ID Jovem, e preencher os dados solicitados para gerar o cartão, que deve ser impresso.

No momento da aquisição de bilhetes ou ingressos, o documento deve ser apresentado impresso, acompanhado de documento oficial com foto. Pelo celular, basta fazer o download do aplicativo da ID Jovem, disponível para telefones que utilizam sistema operacional Android, iOS e Windows Phone. O próximo passo é preencher com NIS e os dados cadastrais solicitados e gerar o cartão virtual da ID Jovem.

Com o aplicativo, não é necessário imprimir o cartão, apenas apresentar a imagem dentro da validade na tela do celular no momento da aquisição do bilhete ou ingresso. Também é necessário apresentar documento oficial com foto.