Revisão de Dados IBGE registra alta de 0,2% na produção

da indústria brasileira em setembro

A produção da indústria brasileira subiu 0,2% em setembro frente a agosto, informou nesta quarta-feira (1) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O número já considera ajustes sazonais.

O IBGE revisou os dados da produção industrial de agosto na comparação com julho. Ao invés da queda de 0,8% divulgada anteriormente, o órgão informou que o recuo foi, na verdade, de 0,7%. A revisão é feita com base na atualização de informações por parte dos informantes da pesquisa.

Na série sem ajuste sazonal, a produção industrial cresceu 2,6% em setembro ante o mesmo mês de 2016, o quinto resultado positivo consecutivo. Ano contra ano, as taxas haviam sido de 4,4% em maio, 0,8% em junho, 2,8% em julho e 3,9% em agosto.

“Em dezembro do ano passado, houve resultado positivo nessa base de comparação que interrompeu 33 meses seguidos de queda. Nos primeiros meses de 2017, variou entre positivo e negativo até chegarmos a essa sequência de crescimento”, disse o coordenador de Indústria do IBGE, André Macedo.

Assim, o setor apresentou crescimento tanto no fechamento do terceiro trimestre (3,1%) quanto no acumulado nos nove primeiros meses de 2017 (1,6%), no confronto contra iguais períodos do ano anterior.

“Foi o terceiro trimestre consecutivo de alta nesta base de comparação. Antes destes três trimestres de alta, tivemos 11 trimestres seguidos de queda”, destacou o pesquisador.

No acumulado dos últimos 12 meses, a produção da indústria avançou 0,4% em setembro. É o primeiro resultado positivo desde maio de 2014, quando havia crescido 0,3%.