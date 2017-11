Agricultura IBGE estima queda na área colhida em 2018 Estimativa é de que produtores devam semear 60,9 milhões de hectares

Os produtores brasileiros devem semear 60,9 milhões de hectares em 2018, 0,5% inferior à do ano anterior, com 300 mil hectares a menos. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados nesta quinta-feira, 9.

Já a área de plantio em 2017 deve ser de 61,2 milhões de hectares, uma elevação de 7,2% em relação à área colhida em 2016, segundo o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola de outubro do IBGE.