SÉRIE 'House of Cards' suspende gravações após Kevin Spacey ser acusado de assédio sexual

Netflix suspendeu indefinidamente as gravaçõesda sexta temporada de "House of Cards" nesta terça-feira (31) após o protagonista, Kevin Spacey, ser acusado de assédio sexual. Segundo o site especializado Deadline, a equipe e o elenco foram informados da decisão pela manhã.

"MRC [Media Rights Capital, produtora da série] e Netflix decidiram suspender a produção da sexta temporada de 'House of Cards' sem previsão de retorno, para nos dar tempo de rever a situação atual e de lidar com qualquer preocupação do elenco e da equipe", afirmaram as empresas.

As companhias já haviam anunciado nesta segunda-feira (30) que a série acabaria definitivamente após o final da sexta temporada, que tinha estreia prevista para 2018.

"House of Cards" representa o começo do sucesso do serviço de transmissão de vídeos como produtora de conteúdo próprio. Após estrear em 2013, a série estrelada por Spacey e por Robin Wright já ganhou dois Globos de Ouro para o casal. A quinta temporada foi lançada em maio de 2017.

"A Media Rights Capital e a Netflix estão profundamente pertubadas com a notícia da noite de ontem sobre Kevin Spacey", afirmaram as empresas em nota à imprensa.

Assédio, desculpas e críticas

O ator Anthony Rapp, de 46 anos, conta que estava sentado na beira de uma cama, após uma festa ocorrida no apartamento de Spacey, em 1986, quando o vencedor do Oscar, hoje com 58 anos, o carregou no colo e se deitou em cima dele. Rapp tinha 14 anos na época.

Em nota, Kevin Spacey, que tinha 26 anos quando o suposto assédio ocorreu, disse estar "horrizado" pelo relato, afirmou que não se lembra do encontro e pediu desculpas. Ao aproveitar a oportunidade para revelar ser gay, o ator foi criticado por outros artistas ativistas dos direitos LGBT.