Rumo à Índia Homens tentam embarcar com sabonetes recheados de cocaína em Guarulhos Segundo a polícia, quatro homens foram presos em flagrante

A Polícia Federal prendeu quatro homens em flagrante que tentavam embarcar para a Índia com sabonetes recheados de cocaína no Aeroporto de Guarulhos na noite desta quinta-feira (23). Eles tinham entre 30 e 37 e são brasileiros.

A droga foi descoberta quando as bagagens passaram no aparelho de raio-x. Segundo a polícia, o “material suspeito” passou ainda por um aparelho que identificou a cocaína. No total, eles levavam 9 quilos da droga.

Os detidos serão conduzidos ao presídio estadual onde permanecerão à disposição da Justiça, e responderão pelo crime de tráfico internacional de drogas.