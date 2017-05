Homens atiram bombas caseiras na sede da CUT em Curitiba

Felpuda

Parlamentar, afoito que só, juntou sua bancada e pediu abertura de comissão processante para apurar o suposto envolvimento do governador na concessão de benefícios fiscais em troca de possível recebimento de propina. Depois, teve que divulgar nota oficial para justificar que a doação de R$ 30 mil do grupo JBS, feita para sua campanha eleitoral, foi “dentro dos conformes”, pois o seu nome também apareceu no listão dos delatores. Vai vendo... Ester Figueiredo