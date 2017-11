São Paulo Homem tenta esfaquear pastor durante culto transmitido ao vivo no Facebook

A transmissão ao vivo de um culto no Facebook mostrou o momento em que um pastor quase foi esfaqueado por um homem na igreja "O Brasil Para Cristo", na área central de Tatuí (SP). Segundo a polícia, o caso aconteceu no domingo (5) e o rapaz, de 26 anos, foi detido.

A imagem trava algumas vezes por conta da transmissão, feita pela página da igreja no Facebook. No vídeo é possível ver o momento em que o homem sobe a escada lateral do púlpito e puxa uma faca da cintura. Com os gritos dos fiéis, o pastor se vira a tempo de ver o homem investindo contra ele com a faca em mãos.

Ele, então, se esquiva e começa a andar para trás, enquanto repete várias vezes: "O sangue de Jesus tem poder". Vários homens sobem no palco e um deles agarra o agressor pela cintura e o derruba no chão.

Após o agressor ser contido, o pastor ri e diz: "Tá na mão, tá na mão. Aleluia. Glória a Deus", enquanto o homem é retirado da igreja.

Alguns internautas deixaram comentários sobre o incidente no vídeo. "Deus é fiel e livra os teus servos do mal. Deus no controle", escreveu um. "Esse culto ficou marcado, mas a glória de Deus prevaleceu", disse outro.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada e o rapaz foi levado para a delegacia. Ele alegou que estava no culto e que não gostou do louvor. Ressaltou, porém, que não tem nada contra o pastor e que frequenta a igreja há 10 anos.

Um termo circunstanciado de lesão corporal tentada foi assinado, e o jovem foi liberado em seguida. O caso será investigado pela Polícia Civil.