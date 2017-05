MUNDO Homem tenta entrar com arma em evento para matar 'Ranger verde'

Um homem foi preso na última quinta-feira (25) ao tentar entrar com armas na Phoenix Comicon, nos Estados Unidos. Matthew Sterling, de 31 anos, dizia que era o personagem de quadrinhos Justiceiro e tinha como alvo "policiais ruins", de acordo com o jornal local "Phoenix New Times".

No entanto, em sua casa investigadores encontraram anotações que indicam que ele planejava atacar o ator Jason David Frank, intérprete do ranger verde original em "Power Rangers", que participava do evento.

Portando diferentes tipos de armas, o detido afirmou à polícia que sabia que armas de verdade eram proibidas na convenção, mas que a regra não se aplicava a ela por ser o Justiceiro. Ele também contou que queria se vingar de uma celebridade presente no evento.

Sterling é acusado de tentativa de assassinato e está preso sob uma fiança de US$ 1 milhão. Seu julgamento acontecerá no começo de junho.