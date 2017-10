Campinas Homem mata pai, irmã, vizinho, atira

na ex-namorada, em mais um e se mata

Um homem matou o pai, a irmã e um vizinho na manhã desta segunda-feira (30) em Campinas, no interior de São Paulo. Após perseguição da polícia, ele ainda atirou em uma ex-namorada e no atual namorado da mulher, que estão internados em estado grave. Depois, se matou.

O atirador foi identificado como Antônio Ricardo Galo, 28. As causas do crime ainda não estão claras. Segundo a Polícia Militar, "Galo", como era conhecido, já havia sido preso por agredir o pai, que há seis meses conseguiu uma medida protetiva para impedir o contato com o filho. Galo também teria tido uma briga por causa de som alto com o vizinho que matou.

O crime aconteceu por volta das 6h30 no Jardim Conceição, bairro de classe média no distrito de Sousas. Ele matou a irmã na rua, quando ela ia para o trabalho. O pai, um catador de recicláveis de 60 anos, foi morto em frente a casa da família, com um tiro na cabeça. Em seguida, ele entrou na casa do vizinho e o matou em seu quarto.

Antes de fugir, ele ateou fogo na casa. No local estava uma outra irmã do atirador e seus sobrinhos, de 4 a 11 anos. Ele mandou que os três saíssem de casa antes de incendiar o imóvel.

Uma outra vizinha chamou a polícia. Galo fugiu e foi até a casa de uma ex-namorada, na Vila Padre Manoel de Nóbrega, a cerca de 16 km da casa de seu pai. Lá, ele atirou nela e em seu atual namorado, também na cabeça. Os dois estão internados em estado grave - ela no Hospital de Clínicas da Unicamp e ele no Hospital Celso Pierro, da PUC-Campinas.

Carros da polícia e o helicóptero Águia, da Polícia Militar, que já perseguiam Galo o encontraram no local. Ele se matou na frente dos policiais, com um tiro na cabeça. A arma dos crimes, um revólver calibre 38, foi apreendido.

A identificação das vítimas não foi fornecida pela polícia.