RJ Homem é preso após fazer reféns em pet shop da Tijuca

Policiais do 4ºBPM (São Cristóvão) foram acionados para um assalto com reféns na Rua do Matoso, na altura da Rua Doutor Satamini, na Tijuca, Zona Norte do Rio, na manhã deste sábado (29). Um assaltante acabou se rendendo e foi preso pelos agentes, mas um segundo criminoso conseguiu fugir. Eles invadiram um pet shop na altura do número 200 e fizeram duas veterinárias reféns.

Segundo uma testemunha, um dos assaltantes chegou com um gato na loja pra despistar. O assalto começou por volta das 9h40 e dois cachorros estavam na loja. Logo depois do criminoso ser preso, o proprietário foi até a loja buscar os animais.

"Ele entrou, subiu no consultório e aí começou a confusão. Os rapazes da tosa que escutaram ele pedindo dinheiro e tal e falaram: 'Sai que isso é um assalto'. Foi quando a gerente conseguiu sair e ligar para a polícia”, afirmou a moradora Glaucia Salerno. O preso foi levado para a Cidade da Polícia, no Jacarezinho.

Às 10h30, os policiais cercavam o local e aguardavam homens do Batalhão de Operações Especiais (Bope) para negociar com o criminoso. A Rua do Matoso, entre as ruas Doutor Satamini e Hadock Lobo, foi interditada ao tráfego e a maioria das lojas da região fecharam as portas.