COVARDIA Homem é preso após agredir mulher

com socos e pontapés em MG Agressão aconteceu neste sábado em Três Corações

Homem foi preso após agredir a socos e pontapés uma segurança de um clube de Três Corações (MG) neste sábado (17).

De acordo com testemunhas, o suspeito, um comerciante de 34 anos, já havia agredido também a esposa antes de atacar a mulher de 23 anos, que presta serviços como terceirizada para o clube.

Imagens da agressão divulgadas em redes sociais e na internet mostram o momento em que a segurança é abordada pelo homem.

O comerciante pede a chave do carro, que havia sido jogada para a segurança pela esposa dele, que é delegada na cidade. As primeiras informações são de que ele e a esposa tiveram uma briga e, para evitar que ele dirigisse, a mulher jogou a chave do carro para a vítima.

As imagens ainda mostram quando, após gritar com a segurança, o homem desfere um soco no rosto dela. Na sequência, a segurança cai e leva um chute na altura da cabeça. O homem se afasta e a vítima é amparada por algumas pessoas. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia da cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, registrado pela Polícia Militar por volta das 18h, a mulher do suspeito saiu do local antes da chegada dos policiais. No entanto, o boletim informa que ela chegou a entrar em contato com a PM cerca de 1h depois confirmando ter sido agredida.

Fabiana Custódio, de 21 anos, que é sócia da vítima em uma lanchonete e trabalhava como segurança do clube na tarde deste sábado, relatou que outra pessoa também foi agredida pelo suspeito.

"Ele quebrou dois dentes de um rapaz e chegou a puxar canivete", contou Fabiana. "Eu estava na portaria do clube e minha colega na área da piscina. Foi quando ela me chamou pelo rádio, pedindo reforço. Ela disse que um casal estava brigando na direção do estacionamento e que o homem batia muito na mulher. Depois disso, minha colega não respondeu mais. Quando cheguei lá, ela já estava no chão."

Segundo Fabiana, acontecia um churrasco no local para comemorar o aniversário de um dos sócios e que o suspeito com a esposa eram convidados. "Chamamos a polícia, que fez a prisão. A minha colega foi medicada, prestou depoimento. Ela está com marcas pelo corpo e um galo na cabeça, mas passa bem. Agora é esperar que seja feito justiça", disse.

O G1 tentou contato com vítima e suspeito, mas, até esta publicação, não havia obtido retorno. Na Delegacia de Três Corações, ninguém foi encontrado para comentar sobre as investigações, mas a polícia confirmou que o suspeito continuava detido neste domingo (18).

VEJA O VÍDEO (divulgado por Portal em Foco)