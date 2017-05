ATAQUE TERRORISTA Homem-bomba que provocou explosão em Manchester é identificado

A polícia britânica informou que Salman Abedi, de 22 anos, foi o autor do atentado que deixou 22 mortos em Manchester, no Reino Unido. Ele morreu na explosão que ocorreu após o show da cantora americana Ariana Grande, na noite de segunda-feira (22). O Estado Islâmico reivindicou o atentado.

A BBC informou que o Abedi teria nascido em Manchester e seria de família de origem libanesa. Ele teria ido de Londres para Manchester de trem.

A explosão, provocada por um artefato caseiro, deixou ainda 59 feridos, que recebem atendimento em oito hospitais. Doze crianças e adolescentes de até 16 anos estão as vítimas gravemente feridas, de acordo com o serviço de emergência britânico.

Entre os mortos, foram identificados um homem de 26 anos e duas estudantes britânicas: Saffie Rose Roussos, de 8 anos, e Georgina Callander, de 18 anos. Descrita por amigos como "uma superfã de Ariana Grande", Georgina postou em sua conta no Instagram uma foto em que aparece junto com a cantora americana em 2015.

Nesta manhã, a polícia anunciou a prisão de um suspeito de envolvimento com o ataque. O atentado de Manchester é o mais grave ocorrido no Reino Unido desde julho de 2005, quando uma série de atentados causou a morte de 52 pessoas, entre eles quatro suicidas, e deixou 700 feridos no metrô e em um ônibus de Londres, segundo a France Presse.

COVARDIA

A premiê britânica, Theresa May, afirmou que o Reino Unido foi vítima de um duro ataque terrorista e que o terrorista buscava fazer uma carneficina. "Sabemos que apenas um terrorista explodiu um artefato de fabricação caseira perto de uma das saídas do local, escolhendo deliberadamente o momento e o local para provocar uma carnificina máxima", disse May, em Downing Street, segundo a France Presse. A premiê irá visitar Manchester ainda nesta terça.

"Embora não seja a primeira vez que Manchester sofreu desta forma, é o pior ataque que a cidade experimentou e o pior que já atingiu o norte da Inglaterra. Todos os atos de terrorismo são atos de guerra, mas este ataque se destaca pela covardia", declarou. O nível de alerta para atentado permanece elevado no país.