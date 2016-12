FLASH E HOMEM-ARANHA 'Heróis' da Carreta da Alegria ajudam família durante incêndio em MG

Depois que integrantes da Carreta da Alegria ajudaram uma família durante um incêndio em uma casa em Boa Esperança (MG) na noite de domingo (11) os 'super-heróis' ganharam repercussão nas redes sociais. Na cidade, a turma ganhou vários apelidos, como 'A Liga da Justiça' e foram chamados até de bombeiros.

"Foi maravilhoso, foi heróico. Como se fiz, a gente tem que ajudar quem precisa. E eles não tiveram medo. Eles já estão treinados, porque é o dia inteiro andando e fazendo estripolia", disse o vidraceiro Valdir Neves.



O motorista do caminhão que trazia o 'Homem-Aranha', o 'Flash' e até o palhaço 'Patati' não pensou duas vezes em parar e, junto dos 'super-heróis', ajudar na tentativa de retirada dos móveis que estavam no imóvel em chamas.

"Passamos pelo local uma vez e não tinha acontecido nada. Na segunda volta foi que nos deparemos com o fogo na janela. Como a vizinhança ainda não tinha visto, não tinha nada, a gente se propôs em parar e ajudar", contou o motorista da carreta Cristiano Freitas.

Atitude que despertou a curiosidade de muitas pessoas. A maioria querendo saber quem são esses 'super-heróis' anônimos. Diferente dos quadrinhos e dos filmes, a identidade dos mascarados foi revelada. Na vida real, 'Homem-Aranha' e 'Flash' são irmãos.

"Nós temos uma adrenalina muito boa, que a gente gosta. Nós fomos criados apaixonado por isso. Nós somos de sangue, de família, então a gente foi criado assim", disse o 'Homem-Aranha'.

Aurélio Venâncio Moreira, de 19 anos, é na verdade o 'Flash', já Alisson Moreira, de 21 anos, carrega a identidade do 'Homem-Aranha'. Há cinco anos os dois encenam os personagens e levam alegria para a população.



"O motorista já viu [o incêndio], deu sinal pra gente. A gente foi correndo, eu peguei o extintor, corri para o rumo da casa, estourei o lacre do extintor e entreguei o extintor para ele que tem mais experiência e já começamos a combater o incêndio", disse Aurélio Venâncio Moreira.



"O extintor, o 'Flash' pegou, mas ele veio com a água também, porque o extintor não foi capaz de conter as chamas, que estavam muito altas. Ai teve que jogar água, porque tinha pego [fogo] nos dois sofás, foi ai que o fogo subiu muito alto", contou Alisson Moreira.



Em Boa Esperança, a dupla é querida e conhecida por todos. A atitude não foi nenhuma supresa para quem conhece os irmãos. "Esses rapazinhos têm uma história muito boa, desde criança eles são pessoas trabalhadoras. Todo mundo sabe da história deles. eu tenho certeza que eles não iam deixar de ajudar esse pessoal", disse o autônomo Adenilson Ferreira da Silva.

O incêndio

A cena foi registrada por um morador da região no último domingo. De acordo com a PM, o fogo foi provocado por um homem de 54 anos que morava na casa dos fundos e a da frente seria da da filha dele. Por volta das 19h, o homem foi até a residência da filha, jogou gasolina no imóvel e ateou fogo.

Na sequência, ele voltou para a própria casa, onde estavam a sobrinha de 28 anos e a filha dela, de 8 meses, e também jogou gasolina nas duas. A mulher conseguiu escapar com a criança antes que o local fosse incendiado. O homem foi preso em flagrante.

As informações sobre o que motivou o homem a colocar fogo no imóvel não foi divulgada.