ACIDENTE Helicóptero cai na área da Cidade

de Deus e quatro PMs morrem Imagem do helicóptero caído foi flagrada por câmera da prefeitura

Um helicóptero do Grupamento Aeromóvel da Polícia Militar caiu perto da Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio, no começo da noite deste sábado (19) e quatro policiais militares morreram. A informação foi confirmada pela corporação.

A imagem do helicóptero caído foi flagrada por uma câmera do Centro de Operações Rio da Avenida das Américas. A informação foi confirmada pelo coordenador de comunicação social da Polícia Militar, Major Ivan Blaz.

De acordo com o oficial, tudo indica que o helicóptero fez um pouso forçado. Desde cedo, o Comando de Operações Especiais da PM estava no local dando apoio à Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da região.

A área foi palco de intensos tiroteios. Policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Cidade de Deus, trocaram tiros com criminosos.

A Lamsa, concessionária que administra a Linha Amarela, pede que os motoristas evitem a região. O Centro de Operações da Prefeitura do Rio informou às 19h52 que estão interditados os dois sentidos da Linha Amarela, na altura da Cidade de Deus, e trechos da Av. Ayrton Senna, da altura do Via Parque ao acesso à Cidade de Deus, devido a uma operação policial.