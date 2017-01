PGJ Grupo para auxiliar apurações da Lava Jato tem prazo prorrogado

Procuradoria-Geral da República prorroga por mais seis meses o grupo de trabalho para auxiliar o procurador-geral da República na análise dos desdobramentos do caso conhecido como Operação Lava Jato, em trâmite no Supremo Tribunal Federal (STF).

Integram o grupo de trabalho dez membros efetivos: os procuradores da República Anna Carolina Resende Maria Garcia, Daniel de Resende Salgado, Fernando Antonio de Alencar Alves de Oliveira Júnior, Maria Clara Barros Noleto, Melina Castro Montoya Flores, Pedro Jorge do Nascimento Costa, Rodrigo Telles de Souza, Ronaldo Pinheiro de Queiroz e os promotores de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Sergio Bruno Cabral Fernandes e Wilton Queiroz de Lima. A coordenação do GT será do promotor de Justiça Sergio Bruno Cabral Fernandes.