Aviação Greve da Aerolíneas afeta voos entre Argentina e Brasil

Uma paralisação dos funcionários da Aerolíneas Argentinas afeta os voos nesta terça-feira (31) entre a Argentina e o Brasil. A categoria pede aumento de 16% no salário.

Em nota, a Aerolíneas pede aos passageiros com voos marcados para esta terça (31) para não comparecer aos aeroportos e entrar em contato com a empresa pelo mesmo canal no qual foi feita a compra.



Segundo a empresa aérea, os passageiros podem remarcar as passagens sem custo adicional até o dia 30 de novembro de 2017 ou pedir a devolução do dinheiro.



Outra opção é utilizar o bilhete como crédito para qualquer rota e data de voo pagando multa e diferença da tarifa, mas dentro do ano da data de emissão.