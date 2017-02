NASCIMENTO FESTIVO Grávida de gêmeos entra em trabalho de parto em circuito do carnaval na BA

Um jovem de 22 anos grávida de gêmeos entrou em trabalho de parto em um dos circuitos do carnaval de Salvador, na noite de domingo (26). De acordo com informações passadas pelo Corpo de Bombeiros, a mulher estava na Avenida Sete, por onde passam os trios elétricos do Circuito Osmar, quando a bolsa estourou.

A guarnição atendeu a ocorrência por volta das 18h30. A gestante foi encaminhada para o posto de saúde da Piedade. Em seguida, foi levada para o Hospital Roberto Santos. Não há informações sobre o estado de saúde da gestante e nem dos bebês.

Outro caso

Na sexta-feira (24), outra mulher de 24 anos, que trabalhava como catadora de latinha no circuito Dodô (Barra-Ondina), também entrou em trabalho de parto. O parto foi realizado por soldados do Corpo de Bombeiro Militar, dentro do Posto de Comando Marítimo, localizado na Barra, ponto de início do circuito.

A gestante estava acompanhada do marido, de 22 anos, e de outros três filhos, quando começou a sentir contrações na rua. O homem correu para pedir ajuda aos bombeiros. Ao perceber que não havia tempo suficiente para chamar uma ambulância, a mulher foi levada para o posto.

O bebê, do sexo masculino, nasceu sem nenhuma complicação. Em seguida, mãe e filho foram levados por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até a Maternidade Tsylla Baldino, na Baixa de Quintas.