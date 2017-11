Saúde Animal Governo vai disponibilizar aplicativo sobre rebanhos bovinos do País Ferramenta deverá ser utilizada por 1 milhão de usuários

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) lança, no começo do mês de dezembro, o aplicativo Saúde Animal, para fornecer dados a autoridades, criadores e veterinários sobre a saúde de rebanhos do País.

Com a ferramenta, os criadores poderão enviar notificações às autoridades sanitárias sobre ocorrências de doenças ou focos no rebanho. O aplicativo também vai reunir informações, manuais e códigos sanitários do Brasil e da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE).

De acordo com o Mapa, o app deverá ser utilizado por 1 milhão de usuários, com base nas estimativas atualizadas de que há no País, aproximadamente, 5 milhões de propriedades rurais.

Segundo o diretor do Departamento de Saúde Animal (DAS) do Ministério, Guilherme Marques, a ferramenta traz agilidade, acesso fácil e rápido à informação, interatividade e soluções colaborativas. “O uso do aplicativo permitirá ação rápida e dirigida, favorecendo a sanidade e a segurança dos rebanhos”, complementou.

Atendimento virtual

Desenvolvido em parceria com a Agência de Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri), o aplicativo é compatível com os sistemas operacionais Android e IOS e dispõe de atendimento virtual para responder a perguntas dos usuários em português, inglês e espanhol, em áudio e texto.

O lançamento do Saúde Animal será durante o Encontro Nacional de Defesa Sanitária Animal (Endesa), que ocorrerá, entre os dias 4 e 8 de dezembro, em Belém do Pará.