Crise Política Governo Temer tem saída de primeiro ministro após revelação de delatores Bruno Araújo deve comunicar sua decisão ao Palácio do Planalto nas próximas horas

Com a reviravolta no cenário político do Brasil, o ministro das Cidades Bruno Araújo decidiu deixar o governo. Essa é a primeira baixa desde que se instalou a crise política após a revelação de que o presidente Michel Temer deu aval para a compra do silêncio de Eduardo Cunha.

Bruno Araújo deve comunicar sua decisão ao Palácio do Planalto nas próximas horas. Nas conversas com deputados tucanos, Bruno ouviu e concordou que não dava mais para permanecer no governo após as revelações.