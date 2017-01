HABITAÇÃO Governo quer ampliar para R$ 9 mil limite de renda do 'Minha Casa Minha Vida'

Limite de renda mensal de famílias que podem ter um imóvel com os juros mais baixos do programa Minha Casa Minha Vida pode ser ampliado para R$ 9 mil. Está é a intenção do presidente Michel Temer. Atualmente, o teto da faixa 3 do programa de habitação popular é de R$ 6,5 mil.

A previsão é de que o assunto seja resolvido até o final da semana que vem. Segundo uma fonte a par das negociações, a ideia é revigorar o programa para enfrentar a nova realidade econômica. As novas regras devem ser anunciadas em fevereiro.