Temer Governo limita em R$ 14,8 bi despesas de custeio dos ministérios

Governo limita a R$ 14,877 bilhões o valor do empenho de despesas de custeio dos ministérios para restringir custos com a contratação de bens e serviço, concessão de diárias e passagens no âmbito dos órgãos e das unidades orçamentárias do Poder Executivo para este ano.

A medida foi publicada na edição do Diário Oficial da União desta sexta-feira, 17. O corte no orçamento anual só deverá ser feito em março, quando será divulgado o primeiro relatório de receitas e despesas do ano. Também em março serão revistos parâmetros macroeconômicos, entre eles a previsão para o crescimento do PIB em 2017.