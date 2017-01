SiSTEMA CARCERÁRIO Governo cria 'força nacional' com 100 agentes para atuar em presídios Segundo governo, Grupo de Intervenção Penitenciária atuará em "situações pontuais"

O Ministério da Justiça anunciou nesta quarta-feira (18) a criação de um grupo nacional formado por cerca de 100 agentes penitenciários cedidos pelos estados para atuar dentro dos presídios.

Segundo o ministério, o Grupo Nacional de Intervenção Penitenciária atuará em "situações pontuais", a pedido dos governadores, e será responsável pela "contenção e solução de problemas".

A criação do grupo ocorre diante da crise nos presídios brasileiros, com uma série de rebeliões e mortes desde as últimas semanas em razão da disputa entre facções.

Somente nos primeiros 15 dias do ano, motins em complexos penitenciários nos estados de Amazonas, Roraima e Rio Grande do Norte resultaram no massacre de mais de 120 pessoas.

"Em reunião na manhã desta quarta-feira (18) com representantes da Federação Sindical Nacional dos Servidores Penitenciários (Fenaspen), o ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, anunciou a criação de um Grupo Nacional de Intervenção Penitenciária, que atuará dentro dos presídios em conjunto com os estados", diz a nota do ministério.

Mais cedo, nesta quarta, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, informou que o governo prevê, inicialmente, a mobilização de mil militares das Forças Armadas nas operações em presídios. Ele afirmou, também, que esse número poderá aumentar, conforme pedidos de governadores.