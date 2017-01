Segurança Governador do AM demite secretário em meio à crise penitenciária

O governador do Amazonas, José Melo (Pros), demitiu o secretário da Administração Penitenciária, Pedro Florencio, em meio à crise no sistema prisional que deixou 60 mortos no Estado nos dois primeiros dias do ano.

Florencio, que é agente da Polícia Federal, estava na coordenação da Seap (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária) desde outubro de 2015.

No lugar dele, assume o tenente-coronel da Polícia Militar e comandante do Policiamento Especializado, Cleitman Rabelo Coelho, especializado em choque, policiamento comunitário e tiro tático.

Pelo menos 148 detentos estão foragidos do Ipat (Instituto Penal Antônio Trindade) e do Compaj (Complexo Penitenciário Anísio Jobim), maior presídio do Estado e palco da chacina de 56 presos em 1º de janeiro.

Na tentativa de recuperar o controle do sistema prisional, 17 presos apontados como líderes do massacre no Compaj deixaram Manaus rumo a presídios federais.

O governo do Amazonas também recebeu o reforço de 99 homens da Força Nacional, que se encarregarão da segurança do entorno do Compaj. A ideia é liberar mais policiais estaduais para atuar na recaptura dos presos.