INVESTIGAÇÃO Goleiro é assassinado a tiros durante comemoração de acesso à Série A

O goleiro Alisson, do Floresta Esporte Clube, foi assassinado a tiros na noite de sábado (13) durante a festa de comemoração do clube no acesso à Série A do Campeonato Cearense. A informações foi confirmada na tarde deste domingo (14) pela Federação Cearense de Futebol (FCF).

Por conta do homicídio, o jogo desta tarde entre Iguatu e Maracanã, que define a equipe que vai enfrentar o Floresta na final da Série B do Campeonato Cearense 2017, terá um minuto de silêncio antes da partida em homenagem ao atleta.

A comemoração ocorria no estádio Felipe Santigo, centro de treinamento do clube, na noite de sábado. Até a tarde deste domingo, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) não sabia informar as condições ou a motivação do crime.

O Floresta obteve acesso à Série A do Campeonato Cearense para 2018 após passar pelo Aliança nas semifinais do campeonato. A primeira partida entre os clubes foi de 4 a 0 para o Floresta, e a segunda, um empate em 1 a 1.