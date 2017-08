Quer DNA Goleiro Bruno diz não ter certeza sobre paternidade de filho com Eliza Samúdio

Em entrevista ao programa "SuperPop", da RedeTV, o goleiro Bruno disse não ter certeza de que é pai de Bruninho, filho da modelo Eliza Samúdio, assassinada pelo ex-jogador. Ele ainda afirmou que tem mais duas filhas, que muitos não conhecem.

"Tenho que ver se ele é meu filho mesmo ou não, porque eu assumi, mas não fiz DNA. Assumi porque ele nunca teve nada a ver com a história e ele é uma criança para quem quero ter a oportunidade de um dia explicar toda a verdade", afirmou, em entrevista veiculada nessa segunda-feira (21).

Em 2013, o goleiro foi condenado a 22 anos e três meses de prisão pelo assassinato e ocultação de cadáver de Eliza, sua ex-mulher, e também pelo sequestro e cárcere privado do filho, Bruninho. Os crimes foram cometidos em maio de 2010.

Apesar de ter sido privado de sua liberdade, o jogador afirma que a prisão é uma oportunidade de crescimento pessoal.

"Enxergo a prisão como um aprendizado de vida e não como uma punição. Tenho a consciência de que errei e a consciência do ser humano fala mais do que as palavras. O ser humano é passível de erros. Primeiro, você reconhece que errou, depois você se arrepende do que fez e, por último, você simplesmente abandona."

No fim de abril, o TJMG (Tribunal de Justiça de Minas Gerais) aceitou pedido da defesa de Bruno e determinou que ele cumprisse o restante da pena em Varginha, cidade mineira onde vinha morando desde o seu acordo com o Boa Esporte, em março.