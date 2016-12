FINAL FELIZ Gato que sumiu após embarcar em voo no aeroporto de Manaus é achado

O gato que desapareceu no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, na madrugada de quinta-feira (22), foi localizado após uma semana de buscas. O animal deveria ter sido embarcado em um avião da Gol Linhas Aéreas para Macapá (AP).

O caso teve início na quarta-feira (21), após as gêmeas Elizeth e Elizabeth da Silva contratarem um serviço da Gol Companhias Aéreas para levar o animal de Manaus até Macapá, para onde se mudaram há alguns meses. Em nota, a Gol Companhias Aéreas informou ao G1 que "após identificar que o gato, que embarcaria no voo 1872, de Manaus para Macapá, no último dia 22 de dezembro, não se encontrava na caixa de transporte, a Gol acionou as autoridades responsáveis e mobilizou sua equipe para localizar o animal".



De acordo com Elizeth, após dias de buscas diárias o gato foi encontrado próximo à mata nos arredores do aeroporto. Ela disse que teve apoio de homens do Corpo de Bombeiros e da companhia aérea responsável em fazer o embarque do bicho.



Bebel estava assustado e sujo quando foi achado, segundo a dona. "Eu estava passando o dia lá procurando por ele. Ontem, coloquei na cabeça que tinha que encontrar. Não estava chovendo e fomos procurar. Eu gritava, chamava: Bebel, filho. Vem pra casa! Umas 20h30, o encontramos em um local bem distante da pista. Ele estava bastante assustado", disse.



Elizeth informou que o animal não teve ferimentos. Ela disse que eles devem embarcar para Macapá nesta sexta-feira (30).