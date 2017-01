NEGLIGÊNCIA Garoto de 4 anos morre afogado enquanto mãe usa o celular na piscina

Uma criança de quatro anos se afogou em uma piscina enquanto sua mãe estava entretida no celular. A mulher ainda estava de costas para o garoto enquanto ele se afogava. Em nenhum momento ela percebeu o que estava acontecendo. A criança se debateu na água e tentou retornar à superfície, mas não conseguia se erguer completamente.

De acordo com informações do The Sun, o caso ocorreu na China. A piscina possui uma grande fonte no centro, cercada por pedras artificiais e, no momento da morte, estava ocupada por várias pessoas. O ocorrido foi capturado pelas câmeras de segurança do local.

O vídeo do afogamento foi visto milhares de vezes no Twitter. As pessoas alertavam para os perigos de deixar crianças sozinhas em piscinas. Alguns, inclusive, afirmaram que os telefones deveriam ser proibidos para os pais de crianças nas piscinas.