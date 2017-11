Presidente dos EUA Funcionário derruba página de Trump no Twitter no último dia de trabalho

Em seu último dia de trabalho, um funcionário do Twitter derrubou a página do presidente dos EUA, Donald Trump, na rede social por onze minutos. A conta @realdonaldtrump foi depois reativada.

O caso aconteceu na noite de quinta-feira (2) e foi inicialmente reportado como um "erro" do funcionário.

O Twitter disse que está investigando o problema e adotando medidas para que não aconteça novamente.

"Por meio de nossa investigação descobrimos que isso foi feito por um funcionário de atendimento ao cliente em seu último dia no trabalho. Estamos conduzindo uma completa revisão interna."

Trump minimizou o episódio, dizendo que foi devido ao impacto que ele está causando na rede social. Os tuítes do presidente, que tem 41 milhões de seguidores, são fonte frequente de controvérsia.

"Minha conta do Twitter foi derrubada por 11 minutos por um funcionário desonesto. Imagino que minha palavra esteja finalmente saindo e tendo um impacto", afirmou Trump no Twitter, depois que a conta voltou.

A conta oficial do presidente, @POTUS, não foi afetada.

TUÍTE DE TRUMP

Na noite de quinta (2), quem tentasse acessar a página de Trump via a mensagem: "Sinto muito, essa página não existe!"

A rede social se encheu de tuítes parabenizando o funcionário responsável pela ação.

"Nem todos os heróis usam capa", tuitou @kumailn.

"Felicidades ao funcionário de atendimento ao cliento do @twitter que desativou o conta de Trump em seu último dia no trabalho. O senhor é meu herói", escreveu @ALT_uscis.

"Quem quer que tenha desativado a conta do Twitter de Donald Trump não deveria ser despedido. Deveria ser promovido", disse @yorker129_7.