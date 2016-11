São Francisco Freira morre carbonizada durante

incêndio em convento em Belo Horizonte

A freira Valéria Carvalho, 82, morreu na madrugada desta quarta-feira (23) em um incêndio no Convento São Francisco, no bairro Caiçara, região noroeste de Belo Horizonte. A vítima teve o corpo carbonizado.

No local, moram 50 irmãs clarissas franciscanas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, outras pessoas ficaram feridas no incêndio. Três vítimas foram conduzidas ao hospital Madre Teresa com intoxicação e irritação pela fumaça.

Os bombeiros informaram que as pessoas já foram retiradas do local. Quatro viaturas foram deslocadas para o convento, que possui duas alas: uma de dormitórios e uma hospitalar -o fogo atingiu a ala de dormitórios.

O trabalho da corporação no local foi dividido entre duas equipes: uma ficou responsável pelo combate ao incêndio e a outra buscou vítimas na área hospitalar. Diversas equipes da Polícia Militar e da BHTrans (empresa municipal de trânsito) estão na avenida Presidente Carlos Luz (Catalão), trabalhando no local.

Ainda não há informações sobre a causa do incêndio. A perícia da Polícia Civil é aguardada para avaliar o imóvel e verificar a causa do incêndio.

O Convento São Francisco é vinculado à Arquidiocese de Belo Horizonte, que até o momento não comentou sobre o caso. O trânsito na região foi alterado para facilitar o acesso das viaturas.