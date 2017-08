Internacional França inicia operação em busca

do veículo que atropelou militares Carro atropelou militares que saíam do quartel no centro de Levallois Perret

A polícia da França iniciou hoje (9) uma enorme operação para encontrar o veículo que atropelou nesta quarta-feira um grupo de militares em Levallois Perret, nos arredores de Paris, deixando seis deles feridos, informaram fontes do Ministério do Interior.

Trata-se de um BMW de cor preta com um único ocupante em seu interior, segundo as primeiras investigações. A busca tem como base as imagens captadas por numerosas câmeras de vigilância da localidade de Levallois Perret, um município a oeste de Paris.

O presidente da França, Emmanuel Macron, está acompanhando a situação do Palácio do Eliseu, onde acontece reunião semanal do Conselho de Ministros.

O incidente aconteceu por volta das 8h da manhã (3h de Brasília), pouco antes do início do habitual Conselho de Defesa na sede da presidência, que reúne o chefe do Estado, o primeiro-ministro e um grupo restrito de ministros.

Não está descartada uma visita de Macron ao longo do dia ao hospital onde estão internados os militares feridos. Dois deles, cujo estado de saúde é mais delicado, estão no centro militar de Percy, na localidade vizinha de Clamart.