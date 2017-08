Denúncia França apreende 1,3 tonelada de cocaína

em navio procedente do Brasil Droga estava a bordo de um navio procedente de Santos

Oito pessoas foram denunciadas na França após a apreensão de 1,3 tonelada de cocaína em um navio procedente do Brasil no porto de Havre (oeste), informou nesta sexta-feira uma fonte judiciária.

A droga estava a bordo de um navio procedente de Santos, no litoral de São Paulo, e foi escondida em vários contêineres, segundo a técnica do “rip-off”: bolsas esportivas colocadas nos contêineres no último momento antes da partida e depois recuperada pelos cúmplices no porto de destino, sem o conhecimento do expedidor e do destinatário.

Cerca de 278 quilos foram apreendidos no início de julho, 119 quilos no fim do mês e 459 quilos no último sábado, explicou à imprensa o procurador da República, François Gosselin.

A este total de 856 quilos somam-se outros 470 quilos. “No mesmo sábado, encontramos outra coisa (os 470 kg, ndr) no mesmo barco em outro contêiner, mais esta foi uma investigação separada, mesmo havendo pontos de semelhança que nos levem a crer que os implicados são os mesmos homens”, explicou o procurador.

Oito homens, todos da região de Havre, foram acusados, dos quais seis foram denunciados em prisão provisória.