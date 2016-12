AOS 74 ANOS Físico Stephen Hawking é internado na Itália

O físico britânico Stephen Hawking, de 74 anos, foi internado hoje (2) no Hospital Policlínico Universitário Agostino Gemelli, em Roma, para a realização de exames. As informações são da Agência Ansa.

Não há informações sobre o estado de saúde do cientista, mas a iniciativa de procurar um centro hospitalar teria partido dele mesmo. No início da semana, Hawking, um ateu declarado, foi recebido pelo papa Francisco no Vaticano.

Hawking está em Roma para a assembleia plenária da Pontifícia Academia de Ciências do Vaticano, que discute os impactos da ciência sobre a sociedade e o meio ambiente. O físico – que se comunica por meio de um sintetizador de voz - sofre de esclerose lateral amiotrófica (ELA), doença que o imobilizou numa cadeira de rodas. Sua vida foi retratada no filme "A Teoria de Tudo", que rendeu a Eddie Redmayne o Oscar de melhor ator.