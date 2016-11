Conmebol Final da Sul-Americana é suspensa

após acidente com a Chapecoense

A Conmebol cancelou na madrugada desta terça-feira (29) o jogo da final Sul-Americana de Futebol devido ao acidente com o voo da equipe Chapecoense na sua chegada à Colômbia. A entidade lamentou a tragédia.

O time disputaria a final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional, nesta quarta-feira (30).

Por volta das 22h (horário local), a aeronave contatou a torre de controle da Aeronáutica Civil para informar que estava em emergência devido a falhas elétricas, entre as cidades de Ceja e Unión. Depois, a torre de controle perdeu o contato com a aeronave.

Nesta madrugada, as autoridades colombianas confirmaram que o avião sofreu um acidente quando se aproximava de Medellín, no noroeste da Colômbia. O voo da empresa Lamia, proveniente da Bolívia, transportava nove tripulantes e 72 passageiros.

As autoridades informaram que ao menos seis sobreviventes foram localizados no local do acidente. Ainda não foram confirmadas mortes.