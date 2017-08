FLAGRANTE Filho flagra estupro da própria mãe,

reage e quebra o braço do suspeito

Um homem de 53 anos foi preso em flagrante por estuprar uma idosa, de 65, com distúrbios mentais, em Ilha Comprida, no litoral de São Paulo. O filho da vítima flagrou o abuso e lutou com o agressor, que foi preso por uma equipe da Polícia Militar.

O crime ocorreu em uma residência no bairro Balneário Mares do Sul. Um dos filhos da idosa encontrou a mãe e o homem sem roupas em uma rede na casa dela. A mulher, segundo ele, tem transtornos mentais e depende de ajuda para realizar atividades.

Ao notar a chegada do rapaz, o suspeito fugiu para um matagal próximo. A Polícia Militar foi acionada, foi até o local, realizou buscas, mas não conseguiu localizá-lo. Porém, mais tarde, ele retornou ao imóvel para buscar as roupas que havia deixado.

Ao invadir a casa novamente, o filho da idosa conseguiu detê-lo e os dois brigaram. A polícia foi chamada pela segunda vez e uma equipe chegou a tempo de conseguir prender o homem, que teve o braço quebrado durante a luta corporal, segundo registro.

A idosa foi levada para atendimento médico, enquanto que o suspeito foi encaminhado a um hospital antes de ser apresentado na Delegacia Sede da cidade. Pela Polícia Civil, o suspeito foi indiciado por estupro de vulnerável e permaneceu preso.