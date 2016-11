16 anos Filho da cantora Madonna é

detido por posse de maconha

Rocco Ritchie, 16, filho da cantora Madonna e do cineasta Guy Ritchie, foi detido por posse de maconha, de acordo com o tabloide britânico "The Sun".

O jovem, que vive com o pai em Londres, teria sido denunciado à polícia por seus vizinhos. Ao ser abordado pelos agentes, uma pequena quantidade de maconha foi encontrada em seus pertences.

A detenção aconteceu em 28 de setembro, mas só agora veio a público. Ainda segundo o jornal, Rocco foi liberado na mesma noite após pagar pela fiança.

A reportagem diz que ele não terá nenhum registro criminal. Isso porque a legislação local defende que jovens pegos pela primeira vez devem comparecer a workshops de conscientização sobre o uso de drogas.

No início do ano, Madonna e o ex-marido disputaram a guarda do filho, que preferiu ficar com o pai na Inglaterra.