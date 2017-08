VEÍCULO Fiesta com mais de R$ 500 mil em multas é apreendido durante operação

Uma operação conjunta da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal de Sorocaba (SP) apreendeu, na tarde de quarta-feira (23), um carro com mais de R$ 526 mil em dívidas.

Batizada de Olho Vivo, a operação que fiscaliza veículos em situação irregular foi realizada na avenida Eng. Carlos Reinaldo Mendes. O veículo foi apreendido e só será liberado se o proprietário quitar as dívidas, que englobam multas, IPVA, licenciamento e seguro obrigatório.

A assessoria de imprensa da prefeitura não detalhou os débitos do veículo, mas informou que 90% desse valor são provenientes de multas de radares eletrônicos dentro da cidade.

Com a apreensão desta quarta-feira chega a quase R$ 1 milhão o valor de dívidas administrativas de carros flagrados pela operação em agosto. No começo do mês os agentes apreenderam um Peugeot 206 com mais de R$ 360 mil em débitos. O carro também foi recolhido.

Também no começo do mês, o dono de um Sportage teve que quitar uma dívida de quase R$ 20 mil para retirar o carro que havia sido preso na operação.

A GCM orienta que denúncias sobre irregularidades podem ser feitas pelo telefone 153.