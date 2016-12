Veículos Fiat faz recall do 500 por falha na embreagem

A Fiat convocou nesta quinta-feira (22) o recall o veículo 500, ano e modelo 2012 a 2012, por possível falha no câmbio manual.

VEJA OS CHASSIS ENVOLVIDOS:

- Com números de chassis não sequenciais de 3C3CFBR1C100677 a 3C3AFFAR1GT173711

Os proprietários devem agendar a inspeção dos carros e a substituição do pedal de embreagem, se necessário.



Este defeito poderá impossibilitar a troca de marchas e causar a perda de tração do veículo, aumentando o risco de acidentes, com consequentes danos físicos e materiais ao condutor, passageiros e terceiros.

Para agendamento e mais informações, a Fiat disponibiliza o telefone 0800 707 1000 e o site www.fiat.com.br