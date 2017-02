BRASIL Ferramenta vai avaliar compra e distribuição de equipamentos para o SUS

O Ministério da Saúde vai analisar a necessidade de compra e distribuição de equipamentos e materiais permanentes para as regiões com maiores vazios assistenciais no país. Uma ferramenta lançada hoje (24) vai auxiliar no cadastro e no levantamento dessas informações. Segundo a pasta, o objetivo é reforçar o atendimento onde há mais carência atualmente, levando equipamentos de última geração para as unidades que comprovarem capacidade técnica e expertise para gerenciar as máquinas.

Os dados levantados permitirão estudo de ações regionalizadas e integradas do governo federal, reforçando o atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS). O cadastro das unidades deve ser feito até 30 de março por meio de um formulário disponibilizado no site da pasta.

Todas as instituições que prestam serviço assistencial em saúde podem preencher o formulário e participar da seleção, que observará critérios específicos para cada tipo de equipamento e os devidos parâmetros para implantação, infraestrutura e especialidades da unidade, recursos humanos disponíveis, além da capacidade de funcionamento e financiamento dos serviços.

Após o preenchimento do formulário e análise das áreas técnicas do Ministério da Saúde, serão selecionadas as instituições que receberão os equipamentos, de acordo com o quantitativo e, principalmente, com as áreas de maiores vazios assistenciais.