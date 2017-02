Ao lado da namorada Fernanda Gentil: "preconceito

tem que ser cortado na vida"

Fernanda Gentil deu uma pausa na folga de Carnaval para ver Ivete Sangalo ser homenageada na Escola de Samba Grande Rio, no primeiro dia de desfile do Grupo Especial do Rio de Janeiro. "Estava na Serra com minha família, mas queria muito ver a Ivete", falou.

Ao lado da namorada, a jornalista comentou o episódio de preconceito que sofreu em uma rede social. "Ele me chamou de sapatão e eu respondi: e aí fala? ". A conta da pessoa foi cancelada por decisão do Twitter e ela aprovou a atitude. "Eu não posso influenciar na decisão de uma rede social, mas acho que o preconceito deve ser cortado, na internet e na vida", disse.