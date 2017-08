VIOLÊNCIA Ferida em ataque com faca na Finlândia é casada com brasileiro

Uma das vítimas do ataque com faca na Finlândia que deixou ao menos dois mortos e oito feridos é italiana casada com brasileiro.

De acordo com comunicado divulgado pelo Itamaraty, a vítima -que é mãe de uma menina de nove meses- recebe atendimento médico.



"Embaixada do Brasil em Helsinque está em contato com a família e seguirá acompanhando de perto a situação", diz trecho do comunicado. "O Brasil reitera sua mais veemente condenação a todo e qualquer ato terrorista, independente de sua motivação".



Nesta sexta-feira (18) um homem foi detido após ataque com faca na cidade de Turku que deixou mortos. Outras cinco pessoas foram presas na manhã deste sábado (19), suspeitas de estarem ligadas ao ocorrido.