Negociações Feirão Limpa Nome da Serasa atrai

2,2 milhões de consumidores do 1º dia A edição deste ano oferece apenas a versão online e acontece até o dia 30

O primeiro dia do Feirão Limpa Nome da Serasa, 2,2 milhões de consumidores acessaram o site do programa para buscar informações sobre renegociação de dívidas. O feirão começou na segunda-feira (6) e vai até o dia 30 de novembro.

A edição deste ano oferece apenas a versão online do feirão. Para renegociar suas dívidas, as pessoas com pagamentos em atraso devem acessar o site do Serasa Consumidor.

No dia de estreia do feirão, os consumidores enfrentaram dificuldades para acessar o site. Segundo a Serasa Experian, o problema aconteceu pela grande quantidade de pessoas tentando abrir o endereço.

As mulheres foram maioria entre as pessoas que procuraram o site do feirão no primeiro dia do programa, com 55% dos acessos. Os mais jovens também predominaram, com 43% dos acessos sendo feitos por pessoas com idade entre 25 e 34 anos. Já os consumidores de 35 a 44 anos representaram 24% dos acessos.

Como pagar as contas

Veja abaixo 3 dicas para consumidores com o nome negativado conseguirem sair do vermelho e manter as contas em dia. Para elaborá-las, o G1 ouviu Paulo Azevedo, professor de estratégia financeira do Ibmec SP, e Bernardo Pascowich, fundador do buscador de investimentos Yubb.

1. Faça um diagnóstico do seu orçamento

Para saber quais gastos é possível cortar para enxugar o orçamento, o consumidor deve conhecer suas despesas. A dica parece óbvia, mas os especialistas comentam que muitas pessoas não conhecem os gargalos do orçamento com muita precisão.

“Educação financeira é que nem alimentação: a pessoa que engorda e diz que não sabe o porquê, na verdade, não percebe o que está comendo”, diz Azevedo.

Ele recomenda fazer um acompanhamento mensal de todos os gastos, e em seguida dividi-los por categoria. Assim, será possível diagnosticar quais são os cortes possíveis. “Se as pessoas gastam a mais com supérfluos, deixam a conta de água para trás”, explica.

2. Preste atenção nos parcelamentos

O descontrole com o acúmulo de compras parceladas é motivo de entrada de muitos consumidores na lista de devedores. Segundo a Serasa, as dívidas com bancos e cartões de crédito são a maior proporção na divisão por segmentos, com quase 30%.

Ao renegociar sua dívida, o consumidor deve ter em mente que estará assumindo mais uma parcela (considerando os casos em que não é possível quitar a pendência à vista). Depois disso, com o nome limpo, vale ficar atento às compras parceladas para não cair na mesma armadilha novamente.

“No Brasil, a gente tem muito a cultura de parcelamento, prestações, crédito. O que acontece é que, muitas vezes, as pessoas se perdem, porque é difícil mesmo gerir muitos empréstimos”, comenta Pascowich.

“Então, é importante lembrar que, quanto menos prestações você tiver, melhor – seja pelo controle financeiro, seja para sobrar mais para fazer algum investimento.”

3. Defina seus objetivos

Quitação de dívidas e colocar as contas em dia são os objetivos mais imediatos de uma pessoa em dificuldade financeira, mas não devem ser os únicos. Na hora de ajustar as contas é preciso considerar também os desejos de consumo.

Os especialistas recomendam que os os gastos supérfluos também devem ser planejados e colocados na ponta do lápis.

“As pessoas têm que ter objetivos na vida. Se você pretende viajar, mas não guarda dinheiro para isso, você não vai viajar. Planejando, você vai saber quanto consegue juntar por mês para fazer isso”, ensina Azevedo.

Como participar do Feirão

Os consumidores poderão renegociar suas dívidas diretamente com as empresas credoras que estiverem participando. Para fazer isso, é preciso se cadastrar no site do Feirão da Serasa. Quem não sabe se está com o nome sujo pode fazer uma consulta gratuita para verificar se há pendências no CPF.

Para renegociar sua dívida no feirão, o consumidor inadimplente deve verificar se a empresa para a qual está devendo está participando do programa. Segundo a Serasa Experian, o feirão terá empresas de diversos segmentos, como bancos e financeiras, telefonia, lojas e recuperadoras de crédito.

No feirão, as empresas irão oferecer descontos e mudanças nos prazos de pagamento de dívidas atrasadas.

A negociação será feita online, por e-mail ou chat, ou por telefone. Algumas empresas já terão ofertas preestabelecidas, disponibilizando simulação e boletos para a quitação de dívidas.