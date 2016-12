ECONOMIA Fed eleva taxa de juros nos Estados Unidos pela primeira vez este ano

Pela primeira vez em 2016, o Federal Reserve (Fed), o Banco Central dos Estados Unidos, elevou a taxa básica de juros. Com isso, a taxa ficou entre 0,50% e 0,75%, no segundo aumento nos últimos dez anos. As informações são da Agência Ansa.

Em comunicado, o Fed informou que prevê mais três aumentos da taxa em 2017 – uma alta em comparação à previsão de setembro, que sugeria apenas duas altas.

O Banco Central dos Estados Unidos também divulgou suas previsões para dados gerais da economia norte-americana. Para o Produto Interno Bruto (PIB), o Fed reviu para cima as estimativas de crescimento, com expansão de 1,8% a 1,9% em 2016 e de 1,9% e 2,3% para 2017. Já o desemprego deve estabilizar-se em 4,7% em 2016 e cair para 4,5% no ano que vem.

Após o anúncio do Fed, a Bolsa de Valores de Nova York apresentou um novo recorde histórico, subindo para 0,27% a 19.962,32 pontos. Já a Nasdaq subiu para 0,18% a 5.470,07 pontos.